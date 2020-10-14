Tecridi protesto eden bar çalışanları İskoç Parlamentosu’nun önüne “buz” döktü

Pub ve bar çalışanları, yeni tecrit kısıtlamaları protestosunda İskoç Parlamentosu’nun önüne buz yığdı.

İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon’un duyurduğu önlemler, Merkez İskoçya’daki 5 bölgede alkol satış belgesine sahip işletmelerin cumadan itibaren 16 gün boyunca saat 18.00’de kapatılmak zorunda olduğu anlamına geliyordu.

Edinburgh’ta konuk ağırlama çalışanları, işlerinin nasıl “donduğunu” göstermek amacıyla buz makinelerinden artakalan buz küpleri Holyrood’a taşımaya karar verdi.

Bu sırada Glasgow’da, onlarca bar ve pub çalışanı George Meydanı’ndaki belediye binalarının dışında buzlarını boşalttı.

Kovalardan ve taşıma torbalarından yığının üstüne daha fazla buz yağarken maskeli insanlar bir araya geldi ve tezahüratta bulundu.

Otel çalışanı Caitlin Lee, kendi işyeri kapanmadan muaf olsa bile, ağırlama sektöründeki meslektaşlarına katılma kararı verdiğini söyledi.

Lee, “Şu anda neler olacağını bilmediğimiz bir konumdayız” dedi.

“Sektördeki herkes zaten çalışamamanın ilk dalgasından geçti ve şimdi bunun ikinci dalgasına giriyoruz. Noel’de ve yılbaşında çalışabilecek miyiz?”

“Sektörde, ya sıfır süreli iş sözleşmeli ya da asgari ücretlesinizdir. Ne desteği alacaksınız?”

“Endüstri ve hükümet içinde, ülkedeki en büyük istihdam kollarından biri için aslında neler yapacakları konusunda daha fazla netlik olması gerekiyor.”

Bir diğer gösterici Chloe Fraser, işletmelerin, halkın yasalara ve sağlık rehberine uymamasının bedelini ödediğini belirtti.

Fraser, PA’ya “İnsanların yasalara uymadığı veya büyük resmi önemsemediği açıkça görülüyor” dedi.

“Konuk ağırlama, önlem almak için çok para harcamak ve Glasgow’da uydukları tüm bu fazladan şeyleri yapmak zorunda kalıyor.”

“Sorun, mesai sonrasında neler yaşandığı… Bu bağımsız şirketler bu zararı karşılayamaz. Bu yüzden bunu görüyoruz.”