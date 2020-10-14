İngiltere Kıbrıs’a 2 savaş gemisi gönderdi

HMS Albion ve RFA Lyme Bay isimli iki savaş gemisi, bugün Kıbrıs Rum yönetimi ile Nemesis adlı planlı tatbikata katılacak. İngiltere’nin Lefkoşa Büyükelçisi Stephen Lillie, “Gelen gemiler bugüne kadar Kıbrıs’a yanaşan en büyük İngiliz donanma gücü olacak ve ilk kez Kıbrıs’la (Rum Kesimi) bu denli büyük bir tatbikat yapılacak” dedi.