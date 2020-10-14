İngiltere’de salgınla mücadele için geçici olarak ‘günlük hayatın askıya alınması’ tartışılıyor

Yeni açıklanan önlemler çerçevesinde yüksek alarm durumu sınıfına alınan Liverpool kentinde ise pub ve barlar kapatılıyor. Manchester ve Lancashire’ın durumunun da değerlendiği anlaşılıyor.

İşçi Partisi ne öneriyor?

Ülkede Covid-19 ölümleri bir günde 143 ile Haziran ayı başlarından bu yana en yüksek noktasına ulaşırken, İşçi Partisi’nin lideri Keir Starmer, Başbakan Boris Johnson’a “bilime uygun hareket etme” çağrısı yaptı.

Keir Starmer hükümetin, her yerde farklı tedbirler öngören ve yerel yönetimler tarafından da eleştirilen plan yerine, ulusal düzeyde “devre kesici” diye tabir edilen sıkı önlemleri en az iki hafta uygulayarak salgının yayılışını durdurmasını istedi.

İşçi Partisi lideri başbakanın virüsün kontrolünü kaybettiğini söyledi ve bir an önce Ekim ayı bitmeden İngiltere’nin her yerinde birden hayatı hemen tamamen durduracak düzeyde sıkı önlemler açıklanması gerektiğini savundu.

Starmer, “Eğer yapmazsak, uzun ve karanlık kış mevsimine uyur gezer gibi gireceğiz” diye konuştu.

Muhalefet liderinin bu çağrısına salgının şu anda en hızla yayıldığı İngiltere’nın kuzey bölgelerindeki kentlerin belediye başkanları da destek veriyor.

Hükümetin baş bilim danışmanı Sir Patrick Vallance geçen ay yeni önlemler alınmadığı takdirde Kasım ayında, Covid-19 ölümlerinin günde 200 düzeyine çıkabileceği uyarısında bulunmuştu.

Bilim danışmanlarının tavsiyeleri

Başbakan Johnson’ın İngiltere için yeni sınırlı ve aşamalı önlemler paketini açıkladığı Pazartesi gününün akşamında, hükümete tavsiyelerde bulunan bilim kurulu SAGE’in, ta 21 Eylül tarihinde iki haftalık bir sıkı önlem uygulaması tavsiye ettiği ve aksi halde “yıkıcı sonuçlar doğabileceği” uyarısında bulunduğu, ancak hükümetin bu tavsiyelere uymadığı ortaya çıktı.

Hükümetin ilan ettiği yeni ve sınırlı önlemler salgının hızlı yayıldığı bazı bölgelerde önlemlerin sıkılaştırılması yönünde oldu ama geri kalan yerlerde kurallar pek değişmedi.

Salı günü ise hükümetin iki bilim danışmanı eğer 24 Ekim ile 7 Kasım arasında ‘devre kesici’ önlemler uygulanırsa, yıl sonuna kadar ölümlerin yarı yarıya azaltılabileceğini açıkladı.

Devre kesici önlemler derken, salgının hızla yayıldığı ilkbaharda uygulanana yakın çok sıkı sokağa çıkma önlemleri kastediliyor. Bu, okulların, hayati faaliyetlerde bulunmayan bir çok işyerinin ve dükkanın kapanması anlamına gelebilir.

Uzmanlar mini karantina dönemi diye de adlandırdıkları bu adım sayesinde, virüsün temas yoluyla yayılması bir süre için durdurularak, tamamlanması gereken diğer adımlar için “zaman kazanılabileceğini” söylüyorlar.

Fakat birçok belirsizlik de var ve danışmanlar devre kesici önlemlerin ekonomi ve toplum üzerindeki etkilerinin de gözetilerek bir denge bulunması gerektiğini kaydediyorlar.

Bilim danışma kurulu SAGE alınacak önlemlerle 28 gün içerisinde salgının yayılma hızının tersine çevrilebileceğini tahmin ediyor.

BBC tarafından görülen ancak henüz yayınlanmayan bu raporun bulguları henüz başka bilim insanları tarafından kontrol edilmiş değil.