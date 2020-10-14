Komaya giren kadın 1998 yılında uyandı!

6 mins önce
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2018’de felç geçirdikten sonra komaya giren kadın, iki hafta sonra uyandığında 1998 yılı olduğuna ve ailesinin onu kaçıran yabancılar olduğuna inandı.

36 yaşındaki Stevie Carter isimli talihsiz kadın, beynindeki bir kan damarındaki küçük pıhtı yüzünden iki hafta boyunca komada kaldı.

KAFASINDA AĞRI HİSSETTİ

2018’de kafasında hissettiği şiddetli ağrı sonrası hastaneye kaldırılan Stevie Carter isimli kadınının beynindeki bir kan damarında küçük bir zayıflık olduğu tespit edildi. Addenbrookes hastanesinde nöroloji koğuşuna götürülen kadın 2 hafta komada kaldı.

12 Şubat 2018 akşamı, Stevie birdenbire, kafasında şiddetli bir ağrı hissetti.

Yaşadıklarını şöyle anlatıyor: “Çok acı çekiyordum, çığlık atmaya başladım. O zamanki sevgilim ne olduğunu anlamadı ve panik yaptı. Ben bayıldıktan sonra ambulans çağırmış” Götürüldüğü hastanede iki hafta boyunca komada kalan kadın, uyandığında hayatının son 20 yılını hatırlamıyordu. Ailesini onu kaçıran yabancılar zanneden kadın, haftalar boyunca korkarak yaşadığını söyledi.

“1998 olduğunu düşündüm, kaçırıldım ve rehin tutuluyordum. Neler olduğu hakkında hiçbir fikrim yoktu, bu da doktorlarla ve ailemle pek iş birliği yapmadığım anlamına geliyor. Halüsinasyon görüyordum ve üzerimde deneyler yapılacağından emindim.”

İki yıl boyunca hafıza kaybı ve diğer semptomlarla boğuşan kadın, henüz hafızasının tam olarak gelmediğini söylüyor. Yaşadıklarından sonra kendisi gibi hafıza kaybı ve inme yaşayan hastalara yardımcı olan bir vakıfta gönüllü olarak çalışmaya başladı.

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