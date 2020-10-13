İngiltere’de doktorlar endişeli, koronavirüs hastaları arttı

3 hours önce
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İngiltere’de doktorlar artan koronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle yorgun ve endişeli olduklarını belirtti.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ülkedeki koronavirüs vakalarının sayısının son üç haftada dört katına çıktığını’ söylerken, son 2 haftada koronavirüs ile hastanede yatan kişi sayısında yüzde 40 artışın olduğu belirtildi.

Yoğun bakımdaki sekiz hastaya bakan Dr. Cupitt, “Bunun nereye gideceği konusunda çok endişeliyiz” açıklamasında bulundu.

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