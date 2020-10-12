İngiltere’de içkili eğlence mekanları, kapatılmaları durumunda yargıya başvurmayı düşünüyor

17 mins önce
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İngiltere’de hükümetin gece kulüpleri, publar ve diğer içkili eğlence mekanlarının kapatılmasına dair hazırlıkların gündeme gelmesinin ardından sektör temsilcileri konuyu yargıya taşıyacaklarını açıkladı.

Gece Endüstrileri Birliği (NTIA) söz konusu mekanların koronavirüsün yayılımına bir katkı sunduğu yönünde bir kanıt bulunmadığını belirtti.

Örgütün lideri Michael Kill, “Sektörün başka bir çıkış yolu kalmadı” dedi ve ekledi:

“Yeni önlemler gece hayatı sektörüne ölümcül bir darbe vuracak. Maliye Bakanı’nın açıkladığı finansal destek paketinin yetersiz olması da bu etkiyi artıracak.

“Yeni kısıtlamalar orantısız ve adaletsiz. Arkasında bilimsel bir mantık yok, İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu verileriyle de uyumsuz.”

İngiltere’nin uygulamaya geçirmeyi hedeflediği “trafik ışığı” sisteminde üç aşamalı bir şekilde önlemler artırılacak.

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