Barda tanıştığı kadını öldürüp cansız bedenini 11 parçaya böldü

5 hours önce
0 188 Bir dakikadan az

İngiltere’de 30 yaşındaki Nathan Maynard-Ellis, bir barda tanıştığı 42 yaşındaki Julia Rawson isimli kadını evine davet etti. Nathan, Julia’yı öldürdükten sonra cansız bedenini 11 parçaya böldü.

Tipton’da West Midland’de Maynard-Ellis, bir barda tanıştığı 42 yaşındaki Julia Rawson isimli kadını evine davetti. Nathan, Julia’yı öldürdükten sonra cansız bedenini 11 parçaya böldü. Öldürdüğü kadının cansız bedenini kanala attı. 2019 yılında meydana gelen olay ile ilgili tutuklu yargılanan Nathan, mahkemede hakkındaki iddiaları kabul etmedi.

BİR BAŞKA KADINA DA TECAVÜZ ETTİ

Olay ile ilgili sürdürülen davada başka bir kadın da mahkemede konuştu. İsmi açıklanmayan kadın, Nathan’ın kendisine Julia’nın cansız bedenini attığı kanalın kenarında zorla tecavüz ettiğini ve kendisini öldürmesi halinde cesedini nereye atacağını gösterdiğini söyledi. Öldürülen Julia, en son mayıs ayında görüldü.

ARKADAŞI DA TUTUKLU YARGILANIYOR

Polis, yaptığı açıklamada, Julia ve Nathan’ın içkili bir mekanda tanıştıklarını ve Nathan’ın daveti üzerine evine gittiğini söyledi. Julia’yı öldürdükten sonra parçaladığı cansız bedenini kanala atmasına yardımcı olan erkek arkadaşı David Leesley tutuklu yargılanıyor.

Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

5 hours önce
83

Yeni doğan bebek corona virüsü yendi

5 hours önce
72

İtalya’da kürtajla alınan fetüslerin gizlice annelerin isimleriyle gömüldüğü ortaya çıktı

5 hours önce
83

Tayland’da otele kötü yorum yazan ABD’li turist tutuklandı

5 hours önce
66

ABD’de karton kutulardan kaçak göçmen çıktı

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.