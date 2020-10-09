Kovid-19 önlemleri yüzünden kapanan işletmelerde çalışanlar, maaşlarının üçte ikisini devletten alacak

1 hour önce
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İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, koronavirüs salgınıyla mücadele önlemleri çerçevesinde kapanmak zorunda kalan işletmelere yeni bir ekonomik yardım programı açıkladı.

İngiltere’de gelecek hafta daha sıkı önlemlerin açıklanması ve ülkenin salgından en kötü etkilenen yerlerinde pubların ve restoranların kapanabileceği belirtiliyor.

Bakan Sunak, kapatılması istenen işletmelerde çalışanların maaşlarının üçte ikisini hükümetin ödeyeceğini söyledi.

Sunak “Umarım bu zorlu bir kış geçirmek üzere olanlara güvence ve bir güvenlik ağı sağlar. Kaç kişinin yararlanacağını tabii bilemiyoruz ama bu belirsiz ortamda, gerekli olabilecek önlemlerin de boyutları belirsiz. Ancak insanların işlerini koruması için şu anda harekete geçmemiz doğru” dedi.

1 Kasım’da başlanacak ve altı ay sürecek programda, maksimum ayda 2100 sterlin maaş verecek.

İşverenler maaş ödemeyecekler, ancak devlet ve özel sigortadaki emeklilik primlerine katkıda bulunacaklar.

Maliyetlerin karşılanması için işletmelere verilen hibe miktarı da aylık 3 bin sterline kadar çıkabilecek.

Örneğin şu anda bir işletme karantina yüzünden kapalıysa, her üç haftada bir 1000 ila 1500 sterlin destek alabiliyor. Bu süre şimdi iki haftaya indirildi. Hükümet bu programdan aralarında restoranlar, publar ve gece kulüplerinin de bulunduğu yübinlerce işletmenin yaralanabileceğini söylüyor.

Kaynak: BBC Türkçe

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