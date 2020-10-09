Irkçılıkla suçlanan 5 polis hakkında soruşturma başlatıldı

İngiltere’de 2 siyahi atlete yönelik muamele nedeniyle 5 polis hakkında soruşturma açıldığı bildirildi.

Bağımsız Polis Davranışları Ofisi’nden yapılan açıklamada, Londra’da temmuz ayındaki bir aracın durdurulması ve içindekilerin aranmasında yer alan 5 polis hakkında soruşturma başlatılmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, “5 polis memuru, güç kullanımına ilişkin mesleki davranış standartlarının olası ihlali, görev, sorumluluklar, yetki, saygı ve nezaket açısından soruşturulacak.” denildi.

Polislerin açığa alınmadığı veya başla görevlere verilmediği, soruşturmanın polislerin ceza alacağı anlamına gelmediği ifade edildi.

26 yaşındaki İngiliz Bianca Williams ve partneri 400 metre rekortmeni Portekizli Ricardo dos Santos, bir antrenmanın ardından evlerine dönerken durdurulmuştu.

Polisin Williams’ı kelepçelediği ve bu sırada çiftin bebeğinin arabada olduğunu gösteren görüntüler yayınlanmış, polis ırkçılık yapmakla suçlanmıştı.

Metropolitan Polisi , ilk incelemede, memurların disiplin cezası gerektiren herhangi bir eylemde bulunmadığını savunmuş ancak daha sonra olayı Bağımsız Polis Davranışları Ofisi’ne sevk etmişti.