İngiltere’deki Newcastle Üniversitesi’nde koronavirüs alarmı: Binden fazla vaka

4 hours önce
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İngiltere’deki Newcastle Üniversitesi’nde binden fazla kişide koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyurulduİngiltere’de yer alan 28 bin öğrenci nüfusuna sahip Newcastle Üniversitesi’nde 1 Ekim ile 7 Ekim arasında 1,003 öğrencinin koronavirüs test sonucunun pozitif olduğu açıklandı.

İngiltere’deki Newcastle Üniversitesi’nde binden fazla kişide koronavirüs (Covid-19) tespit edildiği duyuruldu.

İngiltere’de yer alan 28 bin öğrenci nüfusuna sahip Newcastle Üniversitesi’nde 1 Ekim ile 7 Ekim arasında 1,003 öğrencinin koronavirüs test sonucunun pozitif olduğu açıklandı. Yetkililer yaptığı açıklamada, üniversitede çalışan 6 bin 500 çalışandan 12’sinde virüs tespit edildiğini açıkladı.

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