İskoç turist;Taksi şoförüne 20 sterlin not verdikten sonra sahte para ve uyuşturucu suçuyla Türkiye’de yakalandı

David Thompson, bir taksi şoförüne ödediği 20 sterlinlik sahte para yüzünden.Polis 3540 sterlinlik sahte para zulasına bulmasını sağladı.Ardından karısının ve çocuklarının önünde kelepçeli olarak mahkemeye çıkarıldı.

Türkiye’de bir İskoç turist, bir taksi şoförüne vermiş olduğu 20 sterlinlik banknot sonrasında sahte para ve uyuşturucu suçlamalarından tutuklandı. David Thompson, bir taksi şoförüne ödemiş olduğu 20 sterlin sahte para polisi 3540 sterlinlik bir zulaya götürdükten sonra karısının ve çocuklarının önünde kelepçeli olarak mahkemeye çıkarıldı. Marmaris polisi, Sitelar semtinde beş yıldızlı bir otelde yaptıkları arama görüntülerini ve bir tablonun arkasında bulunan 20 sterlinlik banknotların görüntülerini yayınladı. Ayrıca Thompson’un otel odasında esrar bulunduğu iddia ediliyor.

Türk medyası, “İskoç turist” in İskoçya’da 800 sterlinlik sahte nakit aldığını itiraf ettiğini bildirdi. Carluke, Lanarkshire’dan Thompson, Marmaris’e düzenli olarak gelen bir ziyaretçidir. Facebook’ta tatil haberlerini paylaşan 50 yaşındaki eşi Angela ile 26 Eylül’de Edinburgh’dan Dalaman’a uçtu.

“Savcılıktan alınan arama kararının ardından Marmaris Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. “Polis, sahte parayı veren turistin David T. olduğunu belirledi. İskoç turistin Siteler semtinde beş yıldızlı bir otelde kaldığı tespit edildikten sonra otel odasında arama yapıldı.” Polis görüntüleri, bir polis memurunun duvardaki bir resmin arkasından beyaz bir çanta çekip bir banknot zulasını açtığını gösteriyor. Ardından polisin yeşil bir çantayı açtığı ve kameraya kahverengi bir madde gösterdiği görülüyor. Basında çıkan haberlerde, polisin 5 gram esrar ele geçirdiği ve memurların 177 sahte 20 sterlinlik banknot bulduğu anlaşıldı.