İskoçya’da koronavirüse karşı ‘alkol yasağı’

39 mins önce
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İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, ülkede koronavirüse (Covid-19) karşı yeni getirilen kısıtlamaları duyurdu. Sturgeon, restoran ve barların 16 gün boyunda alkol satışı yapmasının yasak olduğunu ve saat 18.00’den sonra kapanacaklarını duyurdu.

İskoçya Başbakanı Nicola Sturgeon, koronavirüse mücadele kapsamında yeni kısıtlamaların getirildiğini açıkladı. Sturgeon, koronavirüsle mücadele kapsamında restoran ve barların 16 gün alkol satışı yapmasının yasaklandığını, saat 18.00’den sonra da bu mekanların kapatılacağını duyurdu.

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