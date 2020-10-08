Koronavirüs pasaportu uygulaması dünyada ilk olarak İngiltere’de başlıyor

İngiltere’de başlatılacak olan koronavirüs pasaportu uygulaması ile karantinaya alınma riski olmadan uluslararası seyahate izin verilecek.

Koronavirüs salgını nedeniyle yurt dışı seyahatlerde büyük kısıtlamalar ya da yoğun denetlemeler uygulanıyor. Özellikle hava yolculuğunda başka ülkelere giderken, karantina zorunluluğunu ortadan kaldırarak seyahatleri kolaylaştırmak için bir uygulama geliştirildi: CommonPass.

Teknoloji, bu hafta Londra’daki Heathrow Havalimanı’nda test edilecek.

CEP UYGULAMASI

United Airlines ve Cathay Pacific’teki yolcular, ‘CommonPass’ adlı bir cep telefonu uygulamasını denemeye başlıyor.

DİJİTAL SAĞLIK GEÇİŞ SERTİFİKASI

Uygulamanın, dijital bir sağlık geçiş sertifikası görevi göreceği ifade edildi.

TEST DURUMU VE AŞI OLUP OLMADIĞI BİLGİSİ

Söz konusu uygulamada, kişinin koronavirüs test durumunu ve aşı olup olmadığına ilişkin bilgilerin yer alacağı aktarıldı.

LONDRA, NEW YORK, HONG KONG VE SİNGAPUR’DA DENENECEK

Öte yandan, uygulamanın henüz test aşamasında olduğu, Londra, New York, Hong Kong ve Singapur uçuşlarını yapan gönüllü kişilerce deneneceği ifade edildi.

KARANTİNA RİSKİ OLMADAN SEYAHAT

Ayrıca, uygulama sayesinde karantina riski altında olmadan uluslararası seyahat edilmesinin önünün açılacağı düşünülüyor