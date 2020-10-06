Arsenal’in görevine son verdiği 27 yıllık maskot Gunnersaurus Sevilla’ya transfer oldu

İngiltere’nin dev kulüplerinden Arsenal, bütçe kesintisi nedeniyle daha önce 55 kulüp personelinin işine son vermiş, son olarak da kulübün 27 yıldır maskotu olan Gunnersaurus kulüpten gönderilmişti.

Bu gelişmenin ardından İspanyol devi Sevilla dikkat çeken bir hamlede bulundu. UEFA Avrupa Ligi’nin son şampiyonu, Gunnersaurus’u transfer ettiğini duyurdu.

Kulüpte bir ikon haline gelen Gunnersaurus’un, maçların seyircisiz olarak oynanması nedeniyle maskota ödenen ücreti gereksiz bularak kovulması taraftarların tepkisini çekti.

50 MİLYON EUROYA TRANSFER YAPTILAR

Oynamayan Mesut Özil’e 350 bin pound ödeyen Arsenal, kulüpte yarı zamanlı çalışan Gunnersaurus’u kovduğu günün akşamında Atletico Madrid’den Thomas Partey’i 50 milyon euroya transfer etti.

Öte yandan kulübün sahibi olan Stan Kroenke pandemi döneminde gelirini 370 milyon euro arttırarak 9.25 milyar euroluk servete ulaştı.

GUNNERSAURUS’UN ÇIKIŞ HİKAYESİ

1993 yılında Arsenal’in açtığı maskot yarışmasını çizdiği dinazor resmiyle kazanan Peter Lovell isimli taraftar, Gunnersaurus’un yaratıcısı olarak biliniyor. 1993 yılında vizyona giren Jurassic Park filminden esinlendiği düşünülen küçük Peter yıllar içinde sembolleşecek bir maskota böylece hayat veriyor.