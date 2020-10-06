İngiltere’de müzisyenler, Covid-19 kısıtlamalarına karşı gösteri yaptı

İngiltere’de bir grup müzisyen, yeni tip koronavirüs (covid-19) kısıtlamaları nedeniyle yaşadıkları ekonomik sıkıntıya dikkat çekmek ve hükümetten destek alabilmek için başkent Londra’da müzikli gösteri düzenledi.

Müzisyenler, Parlamento Meydanı’nda “Let Music Live” adını verdikleri gösteride bir araya geldi.

Salgın süresince iş bulamadıkları için ekonomik sıkıntı yaşayan müzisyenler, gösteride, Gustav Holst’un The Planets süitinden eserler çalarak, serbest çalışanlara verilen maksimum yüzde 20’lik desteğe dikkati çekti.

Sanatçılar, daha sonra müzisyenlerin yaklaşık yarısına destek verilmediğine vurgu yapmak için 2 dakika sessiz kaldı.

Protestoda, Covid-19 önlemlerine uyulduğu gözlendi.

AA muhabirine konuşan müzisyenler, işe geri dönme olanağı veya izni olmadığını belirterek, hükümetten sanatçıları desteklemelerini istediklerini söyledi.