İngiltere’de 16 bin vaka, teknik sorun nedeniyle koronavirüs tablosuna sonradan eklendi

İngiltere Sağlık Bakanlığı, 25 Eylül-2 Ekim arasında tespit edilen yaklaşık 16.000 vakanın 'teknik sorun' nedeniyle sisteme girilmediğini, bu vakaların hafta sonu açıklanan sayılara eklendiğini açıkladı.

44 mins önce
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İngiltere Sağlık Bakanlığı, teknik aksaklık nedeniyle hafta sonuna yansıtılan vaka sayılarının, hafta sonu tespit edilen vaka sayılarından fazla olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada 25 Eylül ve 2 Ekim arasında kaydedilmeyen toplam vaka sayısının 15.841 olduğu belirtildi.

ELEŞTİRİLERE YOL AÇTI

Yaşanan teknik sorunun çözüldüğü ve tüm vakaların sisteme girildiği kaydedilirken, söz konusu durum, ülkedeki test sistemi konusunda eleştirilere yol açtı. Muhalefetteki İşçi Partisi’nden Sağlık Bakanlığı’nı izlemekle yükümlü Jonathan Ashworth, “(Sağlık Bakanı) Matt Hancock Pazartesi Günü Avam Kamarası’na gelip ne olduğunu, bu durumun virüsü kontrol altına almada nasıl bir etkide bulunduğunu ve test ve takip sistemini nasıl düzelteceğini açıklamalı” dedi.

SONRADAN FARK EDİLDİ

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Kovid-19 pozitif test sonuçlarının raporlandığı tabloya aktarımı sırasında oluşan teknik sorunun 2 Ekim Cuma Günü gece yarısı fark edildiği belirtildi. Açıklamada bu kişilere Covid-19 test sonuçlarının normal bir şekilde bildirildiği kaydedildi.

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