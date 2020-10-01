Koronavirüs: İngiltere, Türkiye’yi karantina listesine aldı

3 hours önce
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İngilizler için popüler tatil adreslerinden birisi olan, Türkiye, İngiltere’nin karantina listesine alındı.

İngiltere Sağlık Bakanı tarafından yapılan açıklamaya göre Türkiye ve Polanya karantina listesine alındı.

Türkiye’den, İngiltere’ye seyahat eden yolcuların 14 gün aynı adreste karantinada kalmaları zorunlu tutulacak. Bu uygulama 3 Ekim Cumartesi günü sabah saat 4’den itibaren geçerli olacak.

Kuzey Kıbrıs’tan, Türkiye üzerinden İngiltere’ye seyehat eden yolcular için de karantina şartı geçerli olacak.

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