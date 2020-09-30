İngiltere’de Coronavirüs vaka sayısında ikinci rekor 7,108 COVID-19 vakası ve 71 ölüm…

6 hours önce
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Bugünkü rakamlara göre İngiltere’de 7 bin 108 koronavirüs vakası ve 71 ölüm daha kaydedildi. Pandeminin  başlamasından bu yana en yüksek veriler. Çarşamba günkü ölümler dün ile aynı ve toplam sayıyı 42.143’e çıkardı. Yeni vaka ve ölümlerin büyük çoğunluğu hala İngiltere’de – 5,656 ve 62; Kuzey İrlanda 424 ve 1 ve Galler 388 ve 1 kayıtlarıyla. Ölümlerin yedisi İskoçya’da – 17 Haziran’dan beri orada en yüksek ölüm – ve bir önceki gün 806’dan 640 yeni vaka görüldü.Birleşik Krallık’ta kaydedilen vaka sayıları, toplumda testler yapılmadığı ve  her gün yaklaşık 100.000 yeni vaka olduğunu öne sürmekte, ilkbaharda salgının zirvesi çok daha az. Ölüm rakamları, ilk pozitif testlerinden 28 gün sonra ölen kişiler, ancak COVID-19 her durumda gerçek ölüm nedeni olmayabilir.

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