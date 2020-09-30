Avrupa genelinde aranmakta olan yaklaşık 300 şüpheli İngiltere’de tutuklandı

Şüpheliler insan kaçakçılığı ve uyuşturucu kaçakçılığı gibi ciddi suçlarla bağlantılı.

Dedektifler, İngiltere’de saklanan yaklaşık 300 kaçağı tutuklamak için salgın dönemini kullandı. Ulusal Suç Ajansı (NCA) müfettişleri, çoğu yabancı, insan kaçakçılığı, seks suçları, uyuşturucu kaçakçılığı, kara para aklama ve diğer birçok suçtan aranan şüphelileri takip etti. Koronavirüs krizi sırasında kaynaklar üzerindeki baskıya rağmen ülke çapındaki polis güçleri tutuklamalara gerçekleştirdi.

NCA’nın Uluslararası Suç Bürosu’nun operasyon müdürü Arthur Whitehead şunları söyledi: “Salgın dönemi bizim için bir şansdı çünkü düzenli olarak bizden kaçmak isteyen ciddi organize suçluları için sınırlı bir seyahat fırsatı yarattı ve bize istihbarattan yararlanma fırsatı verdi. ve hızlı hareket edebildik.

“Ve o dönem boyunca polis güçleri genelinde bizlere uygulanan baskılar olsa da, salgın döneminde bu suçluları yakalamak için bir odak ve gerçek bir dürtü uygulandı.” Tutuklananlar arasında, Almanya’da insan ticareti ve Avrupa çapında organize göç suçları nedeniyle aranan 40 yaşındaki Afgan Cafer Mohammad de vardı. Zanlının, yasadışı göçmenler tarafından ödenen paranın iki yıldan fazla bir süredir kaçakçı hesaplarına aktarıldığı Yunanistan’da bir döviz bürosu işlettiği söyleniyor.

Büyük bir organize suç grubunun üyesi olduğu iddia edilen Mohammad, Londra’nın batısındaki Hanwell’deki bir adreste tutuklandı.

38 yaşındaki Arshid Ali Khan altı yıldır kaçak haldeydi, çocuklara yönelik cinsel istismardan Hollanda’da aranıyor ve öldürmekle tehdit ediyordu. Mali işlemlerle Leicester’daki bir adrese kadar izlendi ve Haziran ayında tutuklanarak iade edildi.

Kadınların seks için kaçakçılığı yaptığı iddialarıyla İtalyan makamlarından kaçan 28 yaşındaki Romen Constantin Adrian Postelnicu, Staffordshire’a kadar izlendi.

60 yaşındaki İngiliz Stephen Bullman tutuklandı 2001 yılında bir tecavüz iddiasıyla aranıyordu ve Dublin’e iade edildi. Cumbria’da yaşadığı sanılıyordu, ancak müfettişler Essex’e kadar izini sürdüler ve 24 saat içinde tutuklandı.

43 yaşındaki Assed Koluni, Londra’nın batısındaki bir caddede sabah alışverişiyle bir kafeden çıktıktan sonra tutuklandı. İnsan kaçakçılığına karıştığı için Belçika’da aranıyordu.

Whitehead şunları söyledi: “Bu çalışma, Birleşik Krallık halkının güvenliğini sağlamak ve onları dünya çapındaki en ciddi suçluların ciddi zararlarından korumak için çok önemlidir.”

Tutuklanan 297 şüpheliden 50’den fazlası, Avrupa Tutuklama Emriyle iade edildi.