Melin restoran sahibinden çalışanlarına tehdit: “Bahşişleri alırsanız bodrum katına indiririm”

ESSEX’İN Chigwell bölgesinde bulunan Melin restoranın sahibi, çalışanlarına bahşiş alırken yakalanırlarsa onları bodrum katına götüreceğini söyledi.

The Sun Gazetesi’nde yayınlanan habere göre, Melin restoranın sahibi Ali Melin, restoranında 50’den fazla CCTV kameraların olduğunu belirterek, çalışanlarını tehditkâr bir üslupla şu ifadeleri kullandığı belirtildi, “Benden para alırsanız, bende senden bir şey alacağım.”

İngiltere’de yaşayan ünlülerin buluşma noktası haline gelen Melin restoran, Mart ayında gerçekleşen açılışına Lauren Goodger, TOWIE’den ise Ricky Rayment ve Teddy Sheringham gibi popüler isimleri ağırladı.

Habere göre, müşterileri tarafından verilen bahşişleri aldıkları için 2 çalışan işten kovuldu. 50’den fazla çalışanı olan Ali Melin, bir personeline gönderdiği sesli mesajda, işçilerin kendileri için herhangi bir bahşiş almamaları konusunda ‘tehdit’ ettiği belirtildi. Çalışanlarına hitaben Melin şunları söyledi:

YA POLİSE BİLDİRİRİM YA DA BODRUMA İNDİRİRİM

“Bilmeyenler için bir konuyu aydınlığa getirmek istiyorum, burada verilen tüm bahşişler bu restorana aittir. Bir müşteri tarafından size verilen her para restorana aittir. Size her hangi bir bahşiş verilmiyor. Hiç kimsenin cebine bahşiş koyma hakkı yoktur. Binada 50’den fazla CCTV kameram var. Her şeyi duyabiliyorum ve her şeyi görebiliyorum. Eğer birisinin tekrar her hangi bahşişi cebine koyduğunu görürsem, ya polise bildiririm ya da bodruma indiririm. Bu kadar basit. Benden para alırsan, bende senden bir şey alırım.”

BÜYÜK BİR ENDİŞEYE NEDEN OLDU

Ses kaydının internette paylaşılmaya başladığından beri, müşteriler Melin restorana olumsuz eleştiriler yağdı.

The Sun gazetesine konuşan bir avukat olayla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Müşterilerimin birçoğu Melin restoranda yemek yiyor çünkü yeni ve hoş bir mekân. Ancak, çalışanlarını mülkün altında bulunan bodrum katına koyma söylemi büyük bir endişeye neden oldu. Restoranın kimin tarafından işletildiği merak konusu olmaya başladı.”

The Sun gazetesine konuşan Melin, iki çalışanın her birinin yaklaşık 20 pound bahşiş çalarak yakalandıktan sonra işten çıkarıldıklarını söyledi. Melin, söyledikleri için özür dilemeyi reddetti ve yaklaşık son üç haftada 400 pound değerinde bahşişin yanlış bir şekilde cebe atıldığını ekledi.

Melin şu açıklamayı yaptı: “Bahşişleri direk ceplerine koyuyorlardı ki bu kabul edilir değil. Tüm bahşişler kilitli bir bahşiş kutusuna girmesi gerekiyor. Genel müdür ve müdür yardımcısı, bahşiş kutusunu aylık olarak açar, hepsini bölüştürür ve maaş gibi personeller arasında bölünür.”

KİMSEYE PARMAKLARINI KESECEĞİMİ DEMEDİM

‘Bodrum’ söylemi ile tam olarak ne kastettiği sorulduğunda, Melin şöyle konuştu: “Melin’de bodruma ofis alanı diyoruz, yöneticilerin aşağıda bir ofisi var. Kimseye parmaklarını keseceğimi demedim. Belki de bodrum yerine disiplin demeliydim.”

Melin, restoranın bahşiş politikasının tüm çalışanlara sözleşmelerinde açıklandığını söyledi.