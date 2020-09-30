AB bazı Birleşik Krallık araçlarını vergilendirebilecek

2 hours önce
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Avrupa Birliği (AB), araçlarda kullanılan parçaların orijinal üretim yerlerinin Türkiye ya da Japonya olması nedeniyle, Birleşik Krallık üretimi bazı araçları vergilendirebilecek.

Avrupa Birliği (AB), araçlarda kullanılan parçaların orijinal üretim yerlerinin Türkiye ya da Japonya olması nedeniyle, İngiltere üretimi bazı araçları vergilendirebilecek.

BBC’nin haberine göre, Birleşik Krallık, AB’yi Japonya ve Türkiye’de üretilen araç parçalarının İngiltere’de kullanıldığında İngiliz malı olarak sınıflandırılması konusunda ikna etmeyi başaramadı.

Habere göre bu durum İngiltere ile AB’nin ticaret anlaşmasına varabilmesi halinde bile İngiltere’nin ihraç ettiği bazı otomotiv ürünlerinden ek gümrük vergisini alınacağı anlamına geliyor.Birleşik Krallık’ın Brexit Müzakerecisi David Frost’un otomobil sektörü yetkililerine yazdığı mektuba değinilen habere göre mektupta İngiltere’nin AB ile araç parçalarına yönelik bir anlaşmaya varmakta henüz başarılı olamadığı ve bu konuda “ısrarcı olmasının mümkün olmadığı”belirtildi.

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