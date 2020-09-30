İngiltere ve Kanada, Belarus lideri Lukashenko’ya yaptırım uyguladı

İngiltere ve Kanada, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko’ya, oğluna ve diğer üst düzey yetkililere yaptırım uyguladı.

Seyahat yasakları da getirilen yaptırımlar kapsamında iki ülke Lukaşenko’yu seçime hile karıştırmak ve protestoculara şiddet uygulamakla suçlayarak mal varlığını dondurdu.

Alınan kararla birlikte Batılı ülkeler tarafından Belarus liderine ilk kez yaptırım uygulanmış oldu.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab Reuters’e yaptığı açıklamada Lukaşenko’nun “gördüğümüz insan hakları ihlalleri ve bu seçime yönelik hileli yaklaşımı” için bir bedel ödemesi gerektiğini söyledi.

Raab, “Lukashenko ve Putin gibilerinin, insan hakları ihlallerinin ve seçim hilelerinin hesabının sorulmayacağını düşündüğü bir duruma sahip olamayız” diye konuştu.

Kanada Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne ise Reuters’e verdiği demeçte, “Belarus halkının yanında durmak zorunda olduğumuz kararlılık burada bitmeyecek. Bu bir ilk adım. Duruma göre daha neler yapılabileceğini görmek için uluslararası ortaklarımızla çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

26 yıldır iktidarda olan Lukaşenko geçtiğimiz haftalarda yemin ederek resmen görevine başlamıştı. Seçimlerin ardından ise başlayan protestolarda 12 binden fazla kişi gözaltına alındı.