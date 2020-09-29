İngiltere’de ‘uçan doktor’ projesi ilk testini gerçekleştirdi

10 hours önce
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İngiltere’de sağlık görevlilerinin hastalara acil müdahalesi için Great North Air Ambulance Service(GNAAS) tarafından tasarlanan “uçan doktor” ülkenin Lake kentinde test edildi.

İngiltere’de sağlık görevlilerinin hastalara acil müdahalesi için Great North Air Ambulance Service(GNAAS) tarafından tasarlanan “uçan doktor” ülkenin Lake kentinde test edildi.

İngiltere’de sağlık görevlilerinin hastalara acil müdahalesi için  etmesi için yeni bir peoje geliştirildi. Great North Air Ambulance Service(GNAAS) tarafından tasarlanan “uçan doktor” projesi pilot uygulama olarak ülkenin Lake kentinde test edildi.Test uçuşunun Gravity Industries’in kurucusu Richard Browning tarafından gerçekleştirildi. İki küçük bir motorla çalışan jet giysiyi kuşanan Browning, jet giysiyi ellerini hareket ettirerek, kontrol ediyor.

90 SANİYEDE HASTAYA MÜDAHALE

Projenin kurucusu Browning projenin amacının sağlık çalışanlarının hastaya daha erken müdahale etmesi olduğunu ifade etti. Trafikte dakikalarca vakit kaybetmeye gerek duyulmadığını ifade eden Browning, ” Bir sağlık çalışanı jet giysiyi giydiği an, 30 dakikada ulaşacağı bir yere jet giysiyle yaklaşık 90 saniyede ulaşabilecek” dedi.

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