İngiliz sterlini: TL karşısında 10’u aşarak rekor kıran sterlin neden yükseldi?

Türk Lirası, gelişmiş ülkelerin para birimlerine karşı değer kaybetmeye devam ediyor. Bu duruma paralel olarak Pound/TL kuru dün 10’u aştı.

Merkez Bankası’nın geçen haftaki 200 baz puanlık faiz artırımıyla değer kazanan TL, jeopolitik risklerle birlikte bu hafta yeniden ABD Doları, Euro ve Pound karşısında değer kaybetti.

Dolar/TL kuru 7,85 seviyesini aşarak yeniden rekor kırdı. Euro/TL 9,16, Pound/TL de 10,09 seviyelerini aştı.

Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık-Karabağ bölgesinde yaşanan çatışmalar ve Türkiye’nin bu soruna müdahil olması piyasalara yansıdı ve TL cinsi varlıklarda satış baskısı arttı.

İngiltere’nin para birimi olan Pound özelinde yaşanan değer kazancı da TL’nin değer kaybetmesinde etkili oldu.

İngiltere Merkez Bankası yetkililerinden negatif faizin henüz düşünülmediği yönündeki açıklamalar ve Brexit müzakerelerin etrafındaki olumlu hava Pound’in ABD Doları karşısında da değer kazanmasını sağladı.

‘Piyasalara soğuk su serpti’

Pazartesi günü İngiltere Merkez Bankası’ndan negatif faize karşı açıklamalar yapılması ve Brexit görüşmelerine ilişkin olumlu havanın üzerine Pound, ABD Doları karşısında yüzde 1,4 değer kazandı.

Bu ay boyunca daha düşük bir seyir izleyen Pound bu gelişmeler üzerine 1,29 dolara çıktı.

Pound, Euro karşısında da yüzde 1 değer kazandı.

İngiltere Merkez Bankası’nın başkan yardımcısı Dave Ramsden, bir röportajında kurumun negatif faizi hemen kullanmayı düşünmediğini söyledi.

Ramsden’in Society of Professional Economists (Profesyonel Ekonomistler Topluluğu) ile yaptığı röportaj sırasında faizlerin düşürülmesinin düşünülmediği yönündeki açıklamaları, piyasayı rahatlattı.

İsviçre bankası UBS’in İngiltere faizleri biriminin başında bulunan John Wraith, Financial Tiems gazetesine yaptığı açıklamada, “Ramsden negatif faizler görüşü üzerine biraz daha soğuk su serpti” dedi.

Bu da Pound’in değer kazanmasında rol oynadı.

Bugün Brexit görüşmeleri başlıyor

Öte yandan bu hafta İngiltere ve Avrupa Birliği (AB) arasında yapılacak Brexit müzakereleri öncesinde daha pozitif bir havanın bulunması da para biriminin lehine oldu.

Bugün Brüksel’de bir araya gelecek olan tarafların ticaret anlaşmasının tamamlanmasında aşama kat etmesinin beklenmesi piyasalara olumlu yansıdı.

Deutsche Bank’ın İngiltere ekonomisti Sanjay Raja, Financial Times gazetesine, “Brexit müzakereleri etrafındaki ton pozitife döndü” açıklamasında bulundu.

ABD bankası Brown Brother Harriman’ın küresel döviz stratejisinin başında bulunan Win Thin de Financial Times gazetesine, AB baş müzakerecisinin bir anlaşmaya varmaya niyetli olduğu yönünde geçen hafta gelen haberlerle yatırımcıların daha iyimser olduğunu aktardı.

JPMorgan analistleri ise daha temkinli bir tutum sergiliyor.

Banka analistleri, Pound’i ABD Doları’na karşı negatif bir yere konumladıkları pozisyonlarını koruyor.

Bloomberg’e konuşan BlueBay Asset Management’tan kıdemli yatırım analisti Mark Dowding, “İngiltere, Covid krizinin ortasında olduğumuz düşünülürse bir anlaşma olmadan masadan kalkmasının yararına olmadığını anladı gibi görülüyor” yorumunda bulundu.

Eğer Brüksel’deki yetkililer bu Cuma gününe kadar gerekli aşamayı kaydederlerse iki haftalık yoğun müzakereler dönemine girilecek.

Bu da AB liderlerinin 15 Ekim’deki zirvesine kadar bir anlaşmanın hazırlanması amacını taşıyacak.