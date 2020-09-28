İngiltere’de sanatçılardan hükümete “mültecilerin aile birleşimlerinin kolaylaştırılması” çağrısı

İngiltere’de sanatçılar, ülkedeki mevcut yasal düzenlemelerin çocuk mültecilerin aileleriyle kavuşmalarını engellediğine dikkati çekerek, hükümete, “mültecilerin aile birleşimlerinin sağlanması için güvenli ve yasal yollar oluşturulması” çağrısında bulundu.

Ülkenin önde gelen komedyenleri, müzisyenleri ve sinema oyuncularından oluşan 70 kişi, “The Guardian” gazetesine hükümete mültecilerin aile birleşimini kısıtlayan yasalarda değişikliğe gidilmesi çağrısının yapıldığı bir mektup yazdı.

Mektupta, “İngiltere’de bazı çocuklar için çaresizce ihtiyaç duydukları ailelerinden ayrı tutulmak bir gerçeklik. Bu çocuklar savunmasız. Savaş ve zulümden kaçan bu çocuklar, mülteci olarak kabul edildi. Çoğumuzun hayal bile edemeyeceği tehlike yaşadılar. Mevcut aile birleşimi kuralları bu savunmasız çocukların aileleriyle kavuşmasını engelliyor.” ifadelerine yer verildi.

Aktris Olivia Colman, şarkıcı Michaela Coel, komedyen Stephen Fry, tiyatro oyuncusu Helen Mirren ve manken Kate Moss’un da imzasının bulunduğu mektupta, hükümetten mültecilerin İngiltere’ye güvenli bir şekilde ulaşmalarını sağlayacak tedbirlerin alınması ve 18 yaşın altındaki mültecilerin ülke dışında bulunan aileleriyle birleşmelerini kısıtlayan yasalarda değişikliğe gidilmesi talep edildi.

İngiltere’de ailelerinden ayrı yaşayan 3 bin 60 çocuk mülteci bulunuyor

Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) 2019’da yayımladığı verilere göre, İngiltere’de ailelerinden ayrı yaşayan 3 bin 60 çocuk mülteci bulunurken, bu, ülkedeki mülteci oranının yüzde 15’ine denk geliyor.

İngiltere’deki mevcut yasal düzenlemelere göre, ülkeye kabul edilen yetişkin mülteciler 18 yaşın altındaki çocukları ve eşleri için aile birleşimi başvurusu hakkına sahipken, 18 yaşın altındaki mülteciler ise aileleri ve yetişkin kardeşlerinin kendilerine refakat etmesi için başvuru yapamıyor.