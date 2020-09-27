İngiltere Kültür Bakanı Warman: Tartışmalı tarihi figürlerin heykellerini kaldırmak yerine halka onları anlatmamız gerek

İngiltere Kültür Bakanı, tartışmalı tarihi figürlerin halka açık heykellerini kaldırılmak yerine “saklanması ve halka açıklanması” gerektiğini söyledi.

Bakan Warman, Avam Kamarası’nda yaptığı konuşmada milletvekillerine İngiltere’nin mirasının “ne kadar tartışmalı” olursa olsun, gözden çıkarılmaması gerektiğini söyledi.

Warman, heykellerin “insanlara geçmişi öğretmede” rol oynadığını söyledi.

Siyah ABD vatandaşı George Floyd’un ABD’de polis tarafından öldürülmesinin ardından alevlenen ırkçılık karşıtı protesto dalgası sırasında, Birleşik Krallık’ta köle ticaretinden kazanç sağlayan zengin tüccarlara ait bazı anıtlar kaldırıldı.

Haziran ayında “Black Lives Matter” (Siyahların Hayatları Önemlidir) protestoları sırasında köle tüccarı Edward Colston’un Bristol’deki heykelinin devrilmesi, konuyla ilgili şiddetli bir tartışmaya yol açtı.

Colston’un heykeli yıkılıp Bristol limanına atılırken, 18. Yüzyıl İskoçyalı bir tüccar olan Robert Milligan’ın bir anıtı Londra’nın Docklands’ından kaldırılarak bir müzeye götürüldü.

Sir Robert Clive, Sir Francis Drake ve Cecil Rhodes gibi kişilerin heykellerinin kaldırılması yönünde çağrılar da yapıldı.

Başbakan Boris Johnson ise konuya ilişkin olarak İngiltere’nin “tarihimizle ilgili utanç verici utancımızı durdurma” zamanının geldiğini söylemişti.