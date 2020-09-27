Fitch İngiltere’nin kredi notunu teyit etti

8 hours önce
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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, İngiltere’nin kredi notunu “AA-” olarak teyit etti ve not görünümünü “negatif” olarak belirledi.

Kuruluştan yapılan açıklamada, İngiltere’nin kredi notu ve görünümünün teyit edildiği bildirildi.

Ülkenin derecelendirmesinin yüksek gelirli, çeşitlendirilmiş ve gelişmiş ekonomisiyle artan kamu sektörü borçluluğuyla dengelendiğine işaret edilen açıklamada, sterlinin rezerv para birimi statüsü, derin sermaye piyasası ve güçlü yönetişim göstergelerinin ülkenin notunu desteklediği ifade edildi.

Açıklamada, İngiltere’nin uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun “AA-” ve not görünümünün “negatif” olarak teyit edildiği kaydedildi.

Negatif not görünümünün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının İngiltere ekonomisi üzerindeki etkisini yansıttığına işaret edilen açıklamada, ülkenin mali açığının bu yıl önemli ölçüde genişleyeceğinin tahmin edildiği aktarıldı.

Açıklamada, Avrupa Birliği (AB) ile gelecekteki ticari ilişkilerdeki olası değişikliklerin kriz sonrası ekonomik toparlanmayı sınırlayabileceği belirtildi.

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