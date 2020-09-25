İngiliz Kraliyet Ailesinde bebek heyecanı

55 mins önce
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İngiliz Kraliyet Ailesi’ne yeni bir üye daha katılıyor.
Prenses Eugenie ile Jack Brooksbank’ın bebek bekledikleri resmi olarak açıklandı.

Buckingham Sarayı, iki yıl önce evlenen Prenses Eugenie ile kocası Jack Brooksbank’in bir bebek beklediğini duyurdu.Yapılan açıklamada, 30 yaşındaki Prenses Eugenie’nin hamile olduğu ve bebeğin 2021 yılında dünyaya geleceği belirtildi.

Kraliçe 2. Elizabeth ile Prens Philip’in ortanca oğlu Prens Andrew’nun Sarah Ferguson ile evliliğinden dünyaya gelen küçük kızı Eugenie de Instagram hesabından mutlu haberi verdi.

Prenses Eugenie, kocası Jack Brooksbank ile kendisinin 2021 yılının ilk döneminde bir bebek sahibi olacaklarını yazdı.

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Jack and I are so excited for early 2021….👶🏻

A post shared by Princess Eugenie (@princesseugenie) on

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