İngiltere’ye Eylül ayında kar yağdı

2 hours önce
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Küresel ısınma bütün dünyanın dengesini bozarken İngiltere’de akıllara durgunluk veren bir olay meydana geldi. Kuzey İngiltere’de önce dolunun ardından kar yağdı.

İngiltere’de mevsim değişikliği zor anlar yaşattı. Sıcak havanın ardından 16 derece birden düşen hava sıcaklığı İngilizleri şaşırttı. Kuzey İngiltere’ye bağlı Baildon, Saltaire ve Shipley bölgelerinde fırtınayla başlayan hava yerini golf büyüklüğündeki doluya bıraktı. Dolunun ardından Yorkshire kentine kar yağdı. Kar yağışı bazı bölgelerde 10 cm’i geçtiği ifade edildi. Beyaz örtüyle kaplanan kentte sürücüler zor anlar yaşarken, ortaya kart postallık görüntüler çıktı.

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