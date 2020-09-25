Londra’da gözaltındaki kişi tarafından vurulan polis memuru hayatını kaybetti!

2 hours önce
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İngiltere’de bir polis memuru, başkent Londra’daki bir polis karakolunda gözaltında tutulan kişi tarafından vurularak öldürüldü.

İngiltere’de bir Polis Memuru, başkent Londra’daki bir polis karakolunda gözaltında tutulan kişi tarafından vurularak öldürüldü.

Londra Polis Teşkilatından yapılan açıklamaya göre, olay 02.15’te güney Londra’daki bir polis gözaltı merkezinde meydana geldi. Vurulan polis memuru hastaneye kaldırılsa da kurtarılamadı.

Polisi vuran 23 yaşındaki kişinin de kurşun yarasıyla hastaneye kaldırıldığı, durumunun kritik olduğu, olay sırasında polis tarafından silah kullanılmadığı belirtildi.

Londra Polis Teşkilatı Şefi Cressida Dick ise konuya ilişkin, “Soruşturmanın henüz başındayız ve olayın nasıl meydana geldiğini belirlemeye çalışıyoruz.” dedi.

Konuya ilişkin Bağımsız Polis Davranışları Ofisinin bir soruşturma yürüteceğini kaydeden Dick, kendilerinin ise cinayet soruşturması başlattığına dikkati çekti.

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