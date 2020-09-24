İngiltere, aşı denemeleri için gönüllülere virüs enjekte edilecek ilk ülke olabilir

İngiltere, koronavirüse karşı denenen aşılar için gönüllülere gerçek virüs enfekte edecek ilk ülke olabilir.

Financial Times gazetesi, bu çalışmaların ilk olarak başkent Londra’da yapılabileceğini yazdı.

BBC’ye göre bu konuda henüz herhangi bir anlaşma imzalanmadı.