İngiltere, aşı denemeleri için gönüllülere virüs enjekte edilecek ilk ülke olabilir
İngiltere, koronavirüse karşı denenen aşılar için gönüllülere gerçek virüs enfekte edecek ilk ülke olabilir.
Financial Times gazetesi, bu çalışmaların ilk olarak başkent Londra’da yapılabileceğini yazdı.
İngiltere hükümeti, “kontrollü insan enfeksiyonu” yoluyla aşı geliştirme konusunun tartışıldığını açıkladı.
BBC’ye göre bu konuda henüz herhangi bir anlaşma imzalanmadı.
Bir hükümet sözcüsü, “İnsan enfeksiyonu çalışmalarıyla Covid-19 aşısının potansiyel gelişimi üzerinde nasıl bir işbirliği yapabileceğimizi anlamak için ortaklarla birlikte çalışıyoruz” diye konuştu.