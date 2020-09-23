Japonya Başbakanı Suga İngiliz mevkidaşı Johnson ile telefonda görüştü

Japonya Başbakanı Yoshihide Suga ve İngiliz mevkidaşı Boris Johnson Brexit sonrası serbest ticareti teşvik dahil ikili işbirliğini güçlendirme konusunda mutabık kaldı.

Geçtiğimiz hafta Japonya’da başbakanlık koltuğunu devralan Yoshihide Suga, İngiliz mevkidaşı Boris Johnson ile ilk görüşmesini bugün gerçekleştirdi. Yaklaşık 20 dakika süren telefon görüşmesinde Suga’nın İngiltere’nin Aralık ayında sona erecek Brexit geçiş döneminin bitimine dek Avrupa Birliği (AB) ile gelecekteki ilişkileri konusunda bir anlaşmaya varmasına dair umudunu dile getirdiği belirtilirken, liderlerin güvenlik işbirliği, özgür ve açık bir Hint-Pasifik bölgesini gerçekleştirme çabalarını yakından koordine etme, iklim değişikliği ve Covid-19 ile mücadelede işbirliği konularında mutabık kaldıkları kaydedildi. Ayrıca liderlerin İngiltere-Japonya arasında imzalanan serbest ticaret anlaşmasından duydukları memnuniyeti dile getirdikleri kaydedildi.

Yarın Moon ile görüşmesi bekleniyor

Öte yandan Suga’nın yarın sabah saatlerinde Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-In ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmeyi planladığı belirtildi. Savaş zamanı uygulamaları ve ihracat kontrolleri nedeniyle ikili ilişkilerde gergin bir dönemden geçilmesi nedeniyle Suga-Moon görüşmesinin kritik öneme sahip olduğu ifade ediliyor.