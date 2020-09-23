TUI kış kapasitesini yüzde 20 azalttı

TUI İngiltere ve İrlanda, kış sezonu kapasitesini yüzde 20 daha düşürdü. Şirket, testlerin yaygınlaştırılarak karantinanın kaldırılmasını istiyor.

Ülkelerin sürekli değişen seyahat uyarıları karşısında ne yapacağını şaşıran seyahat şirketleri, çareyi kapasite kısmakta arıyor. TUI İngiltere ve Almanya da, bu kapsamda kış kapasitesini yüzde 20 daha düşürdü. Hedef, yıllık bazda planlanan kapasitenin yüzde 60’ını gerçekleştirebilmek.

TUI’nin yaz satışlarındaki topla düşüşün yüzde 83’e ulaştığı belirtilirken, ortalama satış fiyatının da yüzde 19 gerilediği kaydedildi. TUI’nin açıkladığı raporda, ”Bu tablo, orijinal programımızın yüzde 15’ini satabildiğimizi gösteriyor.” dedi.

Kış programının yüzde 30’unu sattığını belirten TUI, açıkladığı yeni güncellemede, ancak rezervasyonların geçen yılın aynı döneminin yüzde 59 gerisinde olduğunu ifade etti. Açıklamada, ”Müşterilerimize güvenli şekilde kış tatili seçenekleri sunabilmek için, talep ve seyahat kısıtlamaları çerçevesinde durumu gözlemlemeye ve kapasitemizi esnek bir şekilde yeni durumlara uyarlamaya devam edeceğiz.” denildi.