Jet2 Holidays’ten yeni iptaller

INGILIZ tur operatörü Jet Holidays, İspanya, Yunanistan ve Hırvatistan iptallerinin süresini uzattı.

Hava yolu şirketi Jet2’nun tur operatörü Jet2 Holidays, İspanya, Yunanistan ve Hırvatistan iptallerini uzattı. Şirket, Kanarya Adaları programını 17 Ekim, İspanya ana karası ve Algarve programını 31 Ekim ve Balear Adaları programını ise 30 Kasım’a kadar iptal etti.

Tur operatörü ayrıca, yılın geri kalanında Hırvatistan ile Yunanistan’ın Zente ve Girit bölgelerine ait programını iptal ederken, İzlanda iptalini ise 2021 yılının şubat ayına kadar erteledi.

TUI İngiltere ve İrlanda, kış sezonu kapasitesini yüzde 20 daha düşürdü. Şirket, testlerin yaygınlaştırılarak karantinanın kaldırılmasını istiyor.