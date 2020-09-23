NHS QR kodu posteri sergilemeyenlere 4 bin pound para cezası  

İngiltere hükümeti, Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) tarafından geliştiren ‘temas – takip’ uygulaması çerçevesinde tüm işletmelerde, ibadet yerlerinde, topluluk kuruluşlarında ve halka açık mekânlarda QR kodu posterin sergilenmesi gerektiğini açıkladı.

Dünya genelinde koronavirüs salgınında ikinci dalga görüleceği uyarıları yapılırken, İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs salgını konusunda ülkenin ‘tehlikeli bir dönüm noktasından’ geçtiğini ifade ederek, yeni kısıtlamaları duyurdu.

Johnson, NHS tarafından başlatılan ‘Test ve Takip’ uygulamasının hastaların temaslarının izlenmesinde ‘başarılı olduğunu’ belirtip, tüm işletmelerde, ibadet yerlerinde, topluluk kuruluşlarında ve halka açık mekânlarda QR kod posterlerin olması gerektiğini söyledi.

Yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, NHS QR posterini sergilemeyen mekânlara ceza kesilecek. Buna uymayan mekânlara veya işletmelere 4 bin pound’a kadar para cezası verileceği duyuruldu.

NHS QR kodu posteri sergilemek, ‘hospitality’ mekânları için 18 Eylül’den itibaren yasal bir zorunluk haline geldi.

NHS QR kodu oluşturmak için: https://www.gov.uk/create-coronavirus-qr-poster