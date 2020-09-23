İngiltere Dışişleri Bakanı Raab’dan ülkede ikinci bir ulusal karantinanın uygulanabileceği uyarısı

İngiltere Dışişleri Bakanı Raab, ülkede artan Kovid-19 vakalarına karşı alınan yeni önlemlere uyulmaması durumunda ikinci bir ulusal karantina kararının alınabileceğini söyledi.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, ülkede artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarına karşı alınan yeni önlemlere uyulmaması durumunda ikinci bir ulusal karantina kararının alınabileceğini söyledi.

Raab, Sky News’e yaptığı açıklamada, artan Kovid-19 vakalarına, uygulanan test sayılarına ve alınan yeni önlemlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Havaalanlarında uygulanan Kovid-19 antikor testlerinde “yanlış pozitif oranları”nın çok yüksek olduğu bilgisini paylaşan Raab, buralarda test olanların birkaç gün sonra yeniden bir test yaptırmasının gerekebileceğini bildirdi.

Raab, ülkede kişi başına düşen test oranının diğer Avrupa ülkelerinden daha yüksek olduğunu, hükümetin bazı çalışanlar için testleri öncelikli hale getirmeye odaklandığını kaydetti.

Salgın ile mücadelede “sihirli bir değnek” olmadığına ve hükümetin vakalardaki artışı durdurmak için geçmişte yapılanlardan ve bazı Avrupa ülkelerindeki örneklerden ders aldığına dikkati çeken Raab, hükümetin yeni önlemleri, daha katı bir ulusal karantinadan kaçınmak için açıkladığını belirtti.

Raab, yeni tedbirlere ilişkin kararın, “Zamanda atılan bir dikiş dokuz kişi kazandırır.” yaklaşımı ile alındığını aktararak, bu kararın “dengeli, odaklanmış ve orantılı” olduğunu savundu.

Dün açıklanan yeni tedbirlerin ulusal bir karantina anlamına gelmeyeceğini ifade eden Raab, halkın tedbirlere uymaması halinde ikinci bir ulusal karantinanın göz ardı edilmeyeceğini de bildirdi.

Raab, Başbakan Boris Johnson’un “tedbirleri alma konusunda askerden de destek almanın masada olduğu” şeklindeki açıklamasına muhalefetten gelen eleştirilere yönelik ise “İhtiyaç duyulursa polise yardım etmek için asker destek sağlayacak. Asker salgın döneminde, bireysel koruyucu ekipmanların taşınması için daha önce destek sağlamıştı.” ifadelerini kullandı.