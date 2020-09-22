Johnson’dan koronavirüs açıklaması

7 hours önce
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İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs (Covid-19) salgını konusunda ülkenin ‘tehlikeli bir dönüm noktasından’ geçtiğini ifade ederek, yeni kısıtlamaları duyurdu.

Johnson, son 24 saatte 4 bin 926 kişide daha koronavirüs tespit edilmesinin ardından Avam Kamarası’nda yaptığı açıklamada, ülkenin ‘tehlikeli bir dönüm noktasından’ geçtiğini söyledi. Johnson, salon sporlarının yasaklanacağını, bar ve restoranların ise 22.00’de kapatılmasına karar verildiğini belirtti. Johnson yeni kısıtlamalar konusunda İngiliz halkından destek isteyerek, “Gönül rahatlığı mahvolmamıza neden olabilir. Şimdi birlikte hareket edemezsek, sadece başkalarını riske atmakla kalmayız, aynı zamanda kaçınılmaz olarak yapmaya zorlanacağımız daha sert eylemlerle kendi geleceğimizi tehlikeye atarız” dedi.

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