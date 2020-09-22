Boris Johnson: “İngiltere tehlikeli bir dönüm noktasında”

11 hours önce
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Boris Johnson

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bugün parlamentoda yaptığı konuşmasında korona virüsün ikinci dalgasının gerçekleştiğini belirtti. İngiltere’nin tehlikeli noktaya ulaştığını kaydeden Johnson, “İngiltere tehlikeli bir dönüm noktasında” dedi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bugün parlamentoda gerçekleştirdiği konuşmasında korona virüs salgınına değindi. “İkinci bir dalga ihtimali gerçekti” ifadesini kullanan Johnson, İngiltere’nin “tehlikeli bir dönüm noktasında” olduğunu söyledi. Korona virüsün “daha ağır sonuçlardan” kaçınmak için “hemen harekete geçmeliyiz” ifadesini kullanan Johnson, günlük yeni enfeksiyonların sayısının bir ayda 4 katına çıktığını açıkladı. Yeni vak’alardaki artışın sadece daha fazla test uygulanmasından kaynaklanmadığını söyleyen Johnson, testlerdeki pozitiflik oranın da arttığını sözlerine ekledi. Johnson, son 2 haftada İngiltere’deki hastane başvurularının ikiye katlandığını belirterek Covid-19’un sonbaharda daha fazla yayılacağını söyledi.

İngiltere’de bahar ayında uygulanan kısıtlamalara yönelik halkın “sağduyu” ve “cesareti” ile daha kötü bir felaketin önlediğini söyleyen Johnson, “Ama biz her zaman biliyorduk, ikinci dalganın gerçekleşme ihtimali vardı. Üzgünüm, tehlikeli bir dönüm noktasına ulaştık” ifadelerini kullandı.

“ÖNLEM ALINMAZSA ÖLÜMLER ARTACAK”

Johnson, Birleşik Krallık’taki yeni korona virüs vakalarının 20 ila 29 yaş grupları arasında hızla arttığını ve “daha savunmasız” yaş gruplarında yayılmasının hızlandığını söyledi. Harekete geçilmezse, Kasım ayında her gün yüzlerce ölüm olacağı konusunda uyarıda bulunan Johnson, “Harekete geçmemiz gereken an, bu an” dedi.

İNGİLTERE’DE YENİ KISITLAMALAR

Johnson, evden çalışabilen ofis çalışanlarının evden çalışmaya devam etmeleri gerektiğini kaydederek, Perşembe gününden itibaren tüm barlar, ve restoranların yerel saatle 22: 00’da kapanması gerektiğini belirtti.

Johnson, maskesi takmanın toplu taşıma ve konaklama işletmelerindeki müşterileri kapsayacak şekilde genişletileceğini bildirerek, güvenli iş yeri kurallarının yasal bir zorunluluk haline geleceğini açıkladı. Yeni kurallar içerisinde Pazartesi gününden itibaren düğünlere sadece 15 kişinin katılabileceğini belirten Johnson, bu önlemlerin İngiltere’de uygulanacağını söyleyerek maske takmamanın veya kurallara uymamanın cezasının 200 sterlin olacağını belirtti. Johnson, yeni kısıtlamaların muhtemelen 6 ay yürürlükte kalacağını dile getirerek, gerekirse hükümetin bu kısıtlamalar da daha da ileri gidebileceğini ifade etti.

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