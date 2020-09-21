İngiltere’de karantinayı ihlal edenlere 10 bin pound para cezası

15 hours önce
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İngiltere’de korona virüs salgını ile mücadele kapsamında test sonucu pozitif çıkanlara uygulanan karantinayı ihlal edenlere 10 bin pound para cezası kesilecek.

Korona virüs salgını Avrupa’da etkisini arttırmaya devam ederken, İngiltere’de karantinayı ihlal edenlere para cezası getirildi. İngiltere hükümeti, korona virüs testi pozitif çıkan ve kendini karantinaya alması gerek kişilere, karantina kurallarını art arda çiğnemeleri halinde 10 bin pound para cezası kesecek. Yetkililer, karantinayı ilk kez ihlal edenlere bin Sterlinlik ceza kesileceğini aktarırken, ihlallerin tekrarlanması halinde bu cezanın 10 bin pounda kadar çıkacağını açıkladı. Kendilerini izole etmesi istenen kişiler düşük gelir grubundan ise 500 pound tutarındaki tek seferlik devlet desteğinden faydalanabilecekler.

28 Eylül’de yürürlüğe girmesi beklenen yeni uygulamanın İngiltere dışında İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’da uygulanacağı düşünülüyor. Sağlık Bakanı Matt Hancock yaptığı açıklamada, herkesin kurallara uyması durumunda ülke genelini kapsayan sokağa çıkma kısıtlamalarına ihtiyaç olmayacağını aktardı.

Öte yandan Başbakan Boris Johnson’ın ülkede artan vakalar nedeni ile Salı günü bir dizi yeni tedbiri açıklaması bekleniyor. Tedbirler arasında hane halklarının birbirleriyle görüşmelerinin kısıtlanması ile bar ve pubların çalışma sürelerine kısıtlama getirileceği düşünülüyor. –

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