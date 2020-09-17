Boris Johnson: “İngiltere’de ikinci bir karantina felaket olur”

8 hours önce
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Tüm dünyada 30 milyona yakın kişinin enfekte olmasına neden olan ve 939 bini aşkın kişinin de hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs salgınında vaka sayıları hızla artıyor. Vakaların dünya genelinde hızla artması nedeniyle yeni bir karantina ve kısıtlama uygulamaları gündemde.

Ancak İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkesinin hem ekonomik hem de sağlık sistemi açısından ikinci bir karantina ve kısıtlama kararını kaldıramayacağını söyledi.

Başbakan Boris Johnson, “İkinci bir karantinanın mali sonuçlarının felaket olacağını düşünüyorum” dedi.

“Bu hastalığı yenmeliyiz” diyen Johnson “Ama hastalığı yeneceğimizden emin olmalıyız. Altı kuralına karşı çıkan veya hükümetin bireysel özgürlüklere karşı çok sert olduğunu söyleyen insanlarla empati kuruyorum ama bu hastalığı yenmeliyiz” ifadelerini kullandı.

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