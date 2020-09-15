Brexit: Hükümetin ‘en kötü senaryolar’ raporu sızdırıldı

5 hours önce
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Brexit ile ilişkin ‘Makul en kötü durum’ Brexit senaryolarını özetleyen planlama raporu sızdırıldı.

Raporda, İngiltere’nin Kent bölgesinde 7 bin adet kamyonun uzun kuyrukları ve AB’ye geçişte önemli gecikmeler konusunda uyarılar vardı.

Guardian gazetesi tarafından görülen ‘Sınır ve Protokol Teslimat Grubu’ belgesinde, Eurostar müşterileri için iki saatlik ekstra gecikme tahminleri ile ilişkin detaylar bulunmaktaydı.

Ancak bir kabine ofisi sözcüsü yaptığı açıklamada, hükümetin bir tahminin aksine bir ‘gerilme senaryosu’ kullandığını belirtti. Kabine ofisi sözcüsü şöyle devam etti: ‘Sorumlu bir hükümet olarak, makul olan en kötü durum da dahil olmak üzere çok farklı senaryolar için kapsamlı hazırlıklar yapmaya devam ediyoruz. Bu ne olacağına dair bir öngörü veya tahmin değil, daha çok gerilme senaryosudur. Tüm olasılıklara hazır olmamızı sağlayan sorumlu bir hükümeti yansıtıyor.

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