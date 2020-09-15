Vietnam mahkemesinden, İngiltere’de bir tırda bulunan cesetlerle bağlantılı 4 kişiye hapis cezası

6 hours önce
0 168 Bir dakikadan az

İngiltere’de geçen yıl bir tırın arkasında ölü bulunan 39 Vietnamlı göçmenle ilgili Vietnam’da görülen davada 4 sanık hapis cezasına çarptırıldı.

İngiltere’de geçen yıl bir tırın arkasında ölü bulunan 39 Vietnamlı göçmenle ilgili Vietnam’da görülen davada 4 sanık hapis cezasına çarptırıldı.

Viet Nam News’in haberine göre, Ha Tinh bölgesindeki mahkeme, yasa dışı göçü organize etmekten suçlu bulunan 4 sanığa 2,5 ila 7,5 yıl hapis cezaları verdi.

Aynı davada yargılanan diğer 3 kişiye verilen cezalar tecil edildi.

İngiliz polisi, 23 Ekim 2019’da ihbar üzerine gittiği Essex’teki sanayi sitesinde bir tırın arkasındaki konteynerde aralarında kadın ve çocukların yer aldığı 39 Vietnam vatandaşının cesetlerini bulmuştu.

Belçika makamları, konteynerin Zeebrugge Limanı’na 22 Ekim’de yerel saatle 14.49’da ulaştığını ve aynı gün gemiyle İngiltere’ye doğru yola çıktığını bildirmişti.

Tırın sürücüsü İngiliz Maurice Robinson ile tırı Belçika’da limana götürdüğü belirtilen 22 yaşındaki İrlandalı Eamonn Harrison tutuklanmıştı. İngiltere, İrlanda’dan Harrison’ın iadesini istemişti.

Olayla ilgili olarak Vietnam’da şubat ayında 7 kişi tutuklanmıştı.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

15 July 2020
7,407

Almanya’da Türkiye plakalı bir TIR’da 31 kaçak göçmen yakalandı

27 May 2020
1,587

39 kişinin can verdiği TIR dehşetinde 26 kişi daha tutuklandı

28 April 2020
18,138

Yol kontrolü yapan polisler TIR’ın içine saklanmış 400 bin sterlin buldu

20 December 2019
940

Polonyalılar ülkelerinde mahsur kalan İranlı şoföre yeni TIR aldı

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.