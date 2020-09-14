İngiltere’de sağlık çalışanları zam talebiyle yürüdü

İngiltere’de Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) çalışanları ve destekçileri, zam talebiyle protesto düzenledi.

İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC’nin başkent Londra’daki binası önünde başlayan gösteri, Trafalgar Meydanı’nda sona erdi.

En az yüzde 15’lik zam yapılmasını isteyen sağlık çalışanları,”Paha biçilmez ama parasız”, “Hayat kurtarıcıları kurtarın”, “Artık yeter”, “Alkışlarla akşam yemeği alınmıyor” yazılı dövizlerle yürüdü.

“640 sağlık çalışanı öldü. Elinizde kan var” yazılı pankarta da yer verilen gösteride, Başbakan Boris Johnson ve Sağlık Bakanı Matt Hancock başta olmak üzere hükümete tepki gösterildi.

Sağlık çalışanları, Johnson ve Hancock’un yanı sıra Başbakan Yardımcısı Michael Gove ile Başbakan’ın karantina kurallarını ihlal etmekle suçlanan danışmanı Dominic Cummings’in ellerini kanlı gösteren posterler taşıdı.

Yapılan konuşmalarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sırasında sağlık çalışanlarının mücadelesine işaret edildi. Koruyucu ekipman olmadığı için yüzlerce sağlık çalışanının hayatını kaybettiği vurgulandı.

Başbakan Johnson’ın Kovid-19 nedeniyle yoğun bakıma kaldırıldığında hayatını hemşirelerin kurtardığı kaydedilirken, hemşirelere zam yapılmamasının anlaşılmaz olduğu belirtildi.

İngiltere’de temmuz ayında açıklanan 900 bin kamu sektörü çalışanına yönelik maaş zammında hemşireler ile mesleğin başındaki doktorlara yer verilmemişti.