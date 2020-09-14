İngiltere, yeniden karantinaya girebilir

4 hours önce
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İngiltere’nin artan koronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle kurallara uyulmadığı takdirde yeniden karantina uygulamasına geçebileceği belirtildi.

İngiltere’nin artan koronavirüs (Covid-19) vakaları nedeniyle kurallara uyulmadığı takdirde yeniden karantina uygulamasına geçebileceği belirtildi.

İngiltere’de koronavirüs vakalarında artış devam ediyor. Bilim insanı Peter Openshaw hükümetin hızlı hareket etmesi gerektiğini yoksa vaka sayısında ciddi bir artış olabileceği konusunda uyarıda bulundu. Koronavirüs için geçici olarak kullanılan NHS Nightingale hastanelerinin de uzun vadede açık kalacağı ifade edildi.

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