Durdurulan corona aşısı testleri yeniden başlayacak!

5 hours önce
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AstraZeneca şirketinden salı günü yapılan açıklamada, bir hastada tespit edilen yan etkinin aşıyla bağlantılı olup olmadığının araştırılması için denemelerin durdurulduğu belirtilmişti.

Fakat bugün Oxford Üniversitesi’nden gelen açıklamada testlerin devamının güvenli olduğuna karar verildiği aktarıldı.

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock denemelerin devam edeceği yolundaki haberi olumlu karşılayarak, “Bu duraklatma, güvenliğe öncelik verdiğimizi gösteriyor. Bilim insanlarımıza mümkün mertebe güvenli şekilde etkili bir aşırı sunmaları için destek olacağız” ifadelerini kullandı.

TESTLERİN DURDURULMASININ DETAYLARI ORTAYA ÇIKMIŞTI

ABD medyasına göre yatırımcılara ve hissedarlara açıklama yapan AstraZeneca’nın CEO’su Pascal Soriot, aşıyı Britanya’da gönüllü olarak deneyenlerden bir kadının deneme sürecinde “çok ciddi nörolojik semptomlar” gösterdiğini açıklamıştı.

Daha önce tespit edilemeyen bir nörolojik rahatsızlık ortaya çıktığını belirten Soriot, böylelikle denemelerin küresel ölçekte durdurulmasına karar verdiklerini söylemişti.

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