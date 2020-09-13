Londra Türkiye uçağında “ırkçılık” kavgası

5 hours önce
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İngiltere’den Türkiye’ye giden bir uçakta Afrika kökenli siyahi bir kadın ve İngiliz bir erkek arasında ‘ırkçılık tartışması’ çıktı. Çarşamba günü yaşanan olayda, siyahi kadın yolcu İngiliz erkek yolcu tarafından yumruklu saldırıya uğradı. İngiliz basını saldırgan yolcunun Antalya Havalimanı’nda Türk polisi tarafından gözaltına alındığını açıkladı.

Londra Gatwick Havalimanı’ndan Antalya’ya giden İngiliz easyJet havayolu şirketine ait bir uçakta, ırkçılık tartışması çıktı. İngiliz bir adamın siyahi bir kadına yumrukla saldırdığı anlar görüntülendi. Görüntülerde siyahi kadının, “Ben Afrikalıyım. Halkım hakkında hiçbir şey söyleme” ifadelerini kullanmasının ardından adamın ön koltuğa yönelerek kadın yolcuya doğru yumrukla saldırdığı anlar kaydedildi.

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