İngiltere ve Galler, ‘koronavirüs mobil uygulaması’ kullanmaya hazırlanıyor

4 hours önce
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İngiltere ‘koronavirüs uygulamasını’ 24 Eylül’de kullanmaya başlayacak.

Uygulamanın kullanımı ilk önce Galler ve İngiltere’nin güney bölgelerini kapsayacak ve koronavirüs testi pozitif olan kişilerin temas takibi bu uygulamayla izlenecek.

İngiltere Sağlık ve Sosyal Bakım Bakanlığı, Londra’nın ilçelerinde yapılan denemelerin, uygulamanın “koronavirüs testi pozitif olanların temaslarını belirleyen uygulama, geleneksel temas takibi ile birlikte kullanıldığında oldukça etkili” olduğunu gösterdiğini söyledi.

Sağlık Bakanı Matt Hancock, uygulamayı “belirleyici bir an” olarak nitelendirdi ve koronavirüsü kontrol altına almaya yardımcı olacağını söyledi.

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