Koronavirüs nedeniyle eve kapanan İngiltere’de çıplak hizmetçi talebinde patlama yaşandı

İngiltere’de karantina döneminde evden çalışmaya başlayan insanların çok ilginç talepleri oldu.

Salgın nedeniyle evinden çalışan İngilizler, evlerine hizmetçi çağırmaya başladılar ancak bu hizmetçiler çıplak.

Evlere üstsüz kadın gönderen bir şirketin sahibi olan Adrian isimli patron, pandemi ilk ortaya çıkınca insanlar evde kaldıkları için ev temizliklerini kendilerinin yapacağını düşünüp işlerinin düşeceğini düşündüklerini ama tam tersine pandemi sürecinde talebin çok daha fazla arttığını söyledi.

Adrian, evlere giden kadınların kesinlikle cinsel ilişkiye girmediklerini, ev sahiplerinin kadınlara dokunmalarına ve fotoğraflarını çekmelerine izin verilmediğini ve kadınların temizlik için saatlik 60 sterlin aldıklarını söyledi.

Evlerde çıplak temizlik hizmeti veren Anna isimli kadın, bu işin tek endişelendirici tarafının evlere gidince kapıyı kimin açacağını bilmemek olduğunu söyledi.

Anna, ev sahiplerinin kendilerine çok iyi davrandıklarını ve kendilerini rahat hissetmeleri için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.