AstraZeneca aşı çalışmalarını durdurdu

Yeni tip koronavirüse karşı geliştirdiği aşının klinik deneylerini yapan AstraZeneca şirketi, bir denekte sağlık sorunları başlaması üzerine aşı çalışmalarını durdurduğunu duyurdu.

26 mins önce
0 111 Bir dakikadan az

İngiliz-İsveç ilaç şirketi AstraZeneca, yeni tip koronavirüse karşı geliştirdiği aşının klinik çalışmalarına katılan bir denekte sağlık sorunları başlaması üzerine, araştırmaları durdurduğunu duyurdu. AstraZeneca’dan yapılan açıklamada, bunun rutin bir önlem olduğu belirtilerek, “Büyük deneyler sırasında sıklıkla hastalıklar ortaya çıkar, ancak bunların titizlikle kontrol edilmesi için bağımsız bir şekilde incelenmesi gerekir” denildi.

Açıklamada, aşının onay almasındaki gecikmesinin mümkün olduğunca az olabilmesi için AstraZeneca’nın incelemeleri hızlandıracağı belirtildi. Yapılacak incelemeler, söz konusu denekte ortaya çıkan hastalıkların aşı ile bağlantılı olup olmadığını belirlemeyi hedefliyor. Çalışmaların askıya alındığı dönemde, hiçbir deneğe aşı yapılmaması ve şimdiye kadar aşı olanların da gözetim altında tutulması gerekiyor.

Hastalık konusunda bilgi verilmedi

Denekte ortaya çıkan sağlık sorunlarının ne olduğu konusunda bilgi vermeyen AstraZeneca, ancak bunun tek bir vaka olduğunu kaydetti. New York Times gazetesi ise konuya dair bilgi sahibi olan bir kişiye dayandırdığı haberinde, denekteki sağlık sorununun omurilikte virüslerin yol açtığı iltihaplanma sonucu oluşan transvers miyelit adlı hastalık olduğunu öne sürdü.Oxford Üniversitesi’nin işbirliği ile geliştirilen ve “AZD1222” adı verilen aşının üçüncü faz klinik deneyleri Birleşik Krallık, Brezilya ve Güney Afrika’da onbinlerce deneğin katılımı ile yürütülüyordu.

Güvenliğe öncelik

Covid-19 salgınının önlenmesinin aciliyeti ve siyasetten gelen baskılara rağmen, aşı çalışmaları yapan AstraZeneca, Pfizer, Johnson & Johnson, Merck, Moderna, Novavax, Sanofi ve BioNTech ile GlaxoSmithKline şirketleri Salı günü yaptıkları açıklamada, aşıda bilimsel güvenlik standartlarına uyma taahhüdünde bulunduklarını bildirdi. ABD Başkanı Donald Trump’ın ülkede 3 Kasım’da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde aceleyle aşıya onay vermesi endişe yaratıyor. Trump, yıl sonuna kadar veya başkanlık seçimlerine kadar aşının bulunacağını vaadediyor.

Etiketler
Daha fazla göster

Yorum yazıp fikirlerinizi paylaşabilirsiniz.

İlgili haber

5 mins önce
13

İkinci koronavirüs dalgası, kış ayları yerine gelecek ilkbaharda ortaya çıkabilir

11 mins önce
37

Covid-19’dan ölenlerin sayısı dünya genelinde 900 bini geçti

10 hours önce
1,420

Koronavirüs: İngiltere’de 6 kişiden fazla olan toplanmalar yasaklanıyor

18 hours önce
260

Almanya’dan BioNTech ve Pfizer’e aşı izini çıktı

Close

Reklam engelleyici tespit edildi!

Reklam engelleyici kullandığınızı görüyoruz. ÜCRETSİZ olarak dağıtılan binlerce gatezemiz ve internet sitemizde yer alan haberleri okuyabilmeniz için her yıl on binlerce pound harcıyoruz. Bu ise sitemizde bulunan reklamlar sayesinde gerçekleşmektedir. londragazete.com’u kullanmaya devam etmek için lütfen bu alan adını reklam engelleyicisine ekleyerek bize destek verin.