Haringey Belediyesi, Türk işletmenin lisansını iptal etmek için oy kullandı

KUZEY Londra’nın Haringey bölgesinde, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında kurallara uymayan ve yasadışı kumar makinelerinin bulunduğu bir sosyal kulübün alkol lisansı kaldırıldı.

Haringey Belediye meclis üyeleri bir araya gelerek, Haringey bölgesinde bulunan sosyal kulübün alkol satma lisansını kaldırmaya karar verdi.

Haringey Lisans komitesi, 25 Ağustos’ta gerçekleşen toplantının ardından, Tottenham’daki Philip Lane Sosyal Kulübü’nün bina ruhsatını iptal etme kararı aldı.

Olay, Şubat ayında icra memurlarının yaptığı ziyaret sırasında kulüpte yasadışı kumar makinelerin bulunmasının ardından geldi.

Haziran ayında gerçekleşen ziyaretlerde ise, kulübün hükümet düzenlemelerine aykırı olarak koronavirüs salgını döneminde kapalı olması gerekirken açık olduğu ortaya çıktı.

Yetkililer ayrıca, tesisin arka tarafında, Ali Toprak’a kira ödeyen bir adam tarafından işletilen ek bir sosyal kulüp oluşturmak için değişiklikler yapıldığını öğrendi.

Belediye’nin icra ekibi, ruhsat sahibi olan Ali Toprak’ın, suç ve düzensizliği önleme amacını yerine getirmediği gerekçesiyle bina ruhsatının incelenmesi başvuruda bulundu.

Lisanslama alt komitesinin 25 Ağustos Salı günü yaptığı özel bir toplantıda, lisanslama ekibi lideri Daliah Barret, belediye’nin “tesis ruhsat sahibine olan güvenini kaybettiğini” söyledi.

Dijital platformda konuşmaya davet edilen Toprak, bir tercüman aracılılığıyla kendini savundu. Toprak, bahsedilen dönemde sağlık sorunu yaşadığından dolayı kulübü yönetmesi için arkadaşına izin verdiğini ve tesiste neler olup bittiğinin tam olarak farkında olmadığını söyledi.

Ancak Barret, ruhsat sahibi ve tayin edilen bina sorumlusu olarak, ruhsat şartlarını uygun bir şekilde yerine getirilmesinden sorumlu olduğunu işaret etti. Belediye’nin icra müdürü Sarah Greer, Şubat ayı sosyal kulübe gerçekleşen ziyarette Toprak’ın orada olduğunu ve kumar makinelerinin çalıştırıldığını ifade etti.

Toprak, makinelerin tesislerde müşterilerin ricası üzerine bulunduğunu söyledi.

Verilen bilgiye göre, lisans sahibi Toprak’ın, komitenin kararına itiraz etmek için 21 günü olduğu belirtildi.